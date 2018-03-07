Кинотеатры "Москино" в марте бесплатно покажут отечественные мультфильмы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зрители с 13 по 18 марта смогут бесплатно посмотреть около 50 современных мультфильмов в кинотеатрах "Москино", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В сети кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры с 13 по 18 марта бесплатно покажут около 50 отечественных мультфильмов. Киносеансы пройдут в рамках XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Профессиональные режиссеры и студенты профильных учебных заведений покажут свои работы, снятые в 2015–2017 годах. Чтобы попасть на показы, необходима предварительная регистрация на сайте "Москино". Здесь же размещена подробная программа", — говорится в материале портала.

Как отмечается, посмотреть работы отечественных аниматоров можно будет в девяти кинотеатрах сети "Москино": "Березке", "Туле", "Сатурне", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте" и "Спутнике". Всего пройдет 25 бесплатных киносеансов.

Как сообщили порталу в пресс-службе сети "Москино", зрителям будут предложены три программы, рассчитанные на детей от ноля до 12 лет. Каждая программа разделена на два блока по шесть — девять коротких анимационных лент о дружбе, мечтах, заботе, добре и зле и приключениях. Каждый блок длится около часа.

Сообщается, что в программу "0+" вошли мультфильмы о дружбе детей и игрушек. Так, зрители картины "Школа заботы" режиссера Андрея Бахурина узнают, как живой игрушке, дракончику Тоше, живущему в семье панд, удалось научить малышей заботиться друг о друге. Мультфильм "Подземный город" режиссера Арама Вардазаряна расскажет, как паровозики играли в прятки, нашли не существующий на карте подземный город и отправились его исследовать.

По данным портала, зрителям постарше программа "6+" предлагает посмотреть мультфильм "Бирюк" режиссера Полины Федоровой, снятый по мотивам уральского фольклора. Это история одной непослушной девочки, которая однажды решила перестать баловаться перед сном. А анимационная лента "Огонек" режиссера Владислава Байрамгулова расскажет о мальчике, который взял фонарь и пошел искать огонь для своего дома. Картина снята по мотивам немецкой песни "Волшебный фонарь". Дети старше 12 лет узнают из мультфильма "Пропажа" режиссера Евгении Хазихановой, что небрежное отношение и незначительные мелочи могут разрушить хрупкие взаимоотношения влюбленных. А картина "Вышла из дома старушка за хлебом и сладкой ватрушкой" режиссера Анастасии Жакулиной поведает юным зрителям, что обычный поход в магазин за хлебом может превратиться в настоящее путешествие.