С начала 2018 года МЦК воспользовались 20 миллионов пассажиров

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Услугами Московского центрального кольца (МЦК) с 1 января по 6 марта 2018 года воспользовались 20 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока на МЦК по сравнению с первыми месяцами 2017 года составил 27%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 20 миллионов пассажиров с 1 января по 6 марта 2018 года. В прошлом году за это же время пассажиропоток кольца составил 15,7 миллиона. За последний год МЦК как городской вид транспорта стало популярнее. Все больше людей планируют свое передвижение по столице с учетом транспортных возможностей Московского центрального кольца", — говорится в материале портала.

Как отметил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, всего с момента запуска в сентябре 2016 года МЦК воспользовались почти 158 миллионов человек. По его словам, самая популярная станция кольца — "Площадь Гагарина", пассажиропоток на ней составил более 1,8 миллиона человек. Также наиболее востребованными станциями стали "Владыкино", "Ботанический сад" и "Кутузовская".

Сообщается, что москвичи стали чаще пользоваться станциями "Шелепиха", "Коптево", "Окружная" и "Ростокино". На "Шелепихе" ежедневный пассажиропоток вырос с 6,8 тысячи человек в начале 2017 года до 11,5 тысячи в начале 2018 года, на "Ростокино" — с 13,2 тысячи до 17,6 тысячи, на "Коптево" — с 11,1 тысячи до 15,2 тысячи, на станции "Окружная" — с 12 тысяч до 15,8 тысячи.

Отмечается, что пассажирам МЦК доступна 31 станция с 18 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. МЦК продолжают интегрировать с метро и железнодорожным транспортом. Пересадки уже связали платформы МЦК со станциями "Шелепиха" и "Хорошёвская" Большой кольцевой линии метро.