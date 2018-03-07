С начала 2018 года МЦК воспользовались 20 миллионов пассажиров

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Услугами Московского центрального кольца (МЦК) с 1 января по 6 марта 2018 года воспользовались 20 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока на МЦК по сравнению с первыми месяцами 2017 года составил 27%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, всего с момента запуска в сентябре 2016 года МЦК воспользовались почти 158 миллионов человек. По его словам, самая популярная станция кольца — "Площадь Гагарина", пассажиропоток на ней составил более 1,8 миллиона человек. Также наиболее востребованными станциями стали "Владыкино", "Ботанический сад" и "Кутузовская".
Отмечается, что пассажирам МЦК доступна 31 станция с 18 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. МЦК продолжают интегрировать с метро и железнодорожным транспортом. Пересадки уже связали платформы МЦК со станциями "Шелепиха" и "Хорошёвская" Большой кольцевой линии метро.