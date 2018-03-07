В Якутии создадут природный заказник "Новосибирские острова"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании природного заказника федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии, документ опубликован на сайте кабмина.
Правительство РФ поручило Минприроды совместно с правительством Якутии осуществить все организационные меры в связи с созданием федерального заказника, обеспечить режим его особой охраны.
Как отмечается в документе, распоряжение будет выполняться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете на функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения.