В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Раненого дальневосточного лесного кота спасли в Приморье и поселили в Приморском сафари-парке, сообщается на сайте парка.

"В Приморский сафари-парк поступил лесной кот из Находки. История кота следующая: 14 февраля в районе поселка Новая Москва около дороги военнослужащие обнаружили раненого лесного кота и привезли в Находку в ветклинику "Леопольд". На другой день благотворительный фонд " Пес и кот " решил взять финансирование лечения данного кота на себя. На лечение раненого кота приморцы собрали 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, волонтеры Находки писали обращения в разные инстанции с просьбой пристроить кота, занесенного в краевую Красную книгу.

Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник проживает в бассейне реки Амур, по побережью Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.