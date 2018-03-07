В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Раненого дальневосточного лесного кота спасли в Приморье и поселили в Приморском сафари-парке, сообщается на сайте парка.Пес и кот" решил взять финансирование лечения данного кота на себя. На лечение раненого кота приморцы собрали 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, волонтеры Находки писали обращения в разные инстанции с просьбой пристроить кота, занесенного в краевую Красную книгу.
Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник проживает в бассейне реки Амур, по побережью Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.