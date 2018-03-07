В Приамурье женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар — РИА Новости, Елена Тимошенко. Жительница Благовещенска Виктория Куценко, недовольная бедным ассортиментом местных цветочных магазинов, сама вырастила 5 тысяч тюльпанов к 8 марта. Она рассказала корреспонденту РИА Новости, как ей удался такой эксперимент в дальневосточном городе, где зимой морозы достигали 38 градусов.

Владелица частного косметологического кабинета Виктория Куценко сказала, что задумалась о выращивании тюльпанов около восьми лет назад. Как отметила Виктория, началось все с неудачного похода в один из цветочных магазинов Благовещенска.

"Я хотела купить букет своей хорошей знакомой и обратила внимание, какой у нас бедный ассортимент. В Благовещенск везут тюльпаны из Голландии, листья у них рваные, головки поникшие, а сами цветы короткие. Меня поразило соотношение цены и качества, я задумалась. Но к тому, чтобы самой начать выращивать эти цветы, шла долго — восемь или девять лет", — рассказала Виктория.

Итогом раздумий стали 5,6 тысячи луковиц, которые в сентябре 2017 года из Краснодара в Благовещенск доставила транспортная компания.

"В Краснодаре мужчина уже 20 лет выращивает тюльпаны. Доставка заняла около двух недель. Вместе с луковицами я получила диск с пошаговой видеоинструкцией", — заявила девушка.

Капризные тюльпаны

Цветочную плантацию площадью около 30 квадратных метров Виктория разбила на одном из складов города, к работе подключился ее супруг.

По словам Виктории, в начале процесса были потери — возникали сложности с поливом, нужно было обеспечить стабильный температурный режим.

"Весь процесс от луковицы до цветка занимает около 16 недель, при этом на основную часть цикла нужно обеспечить температуру 5-9 градусов тепла, ну максимум 15, то есть в помещениях с централизованным отоплением эти цветы выращивать нельзя. Этой зимой были морозы по 38 градусов, а нам приходилось окна держать открытыми, потому что нужен приток кислорода. Работали в шапках", — объясняет она особенности технологии.

Первые цветы распустились у Виктории ко Дню всех влюбленных. На тюльпаны непривычной для жителей Благовещенска высоты — до 65 сантиметров — сразу же нашлись покупатели. По словам девушки, хорошую рекламу сделали знакомые, "сарафанное радио" и соцсеть Instagram.

"Тюльпаны бордовые, белые, красные с желтым, просто желтые и кремовые. Я работаю по предзаказу. По опыту 14 февраля, к 8 марта всех предупреждала, чтобы не ждали самого праздника, а делали заказы заранее. Например, желтые тюльпаны закончились очень быстро", — говорит Виктория.

Про свое хобби, которое уже превратилось в небольшой бизнес, Виктория очень много читает. В том числе и про то, как сохранить уже срезанные цветы, чтобы букет радовал как можно дольше.

"Я каждый день узнаю что-то новое. Например, чтобы цветы стояли около трех недель, в воду нужно добавлять колотый лед", — поделилась знаниями девушка.

10 тысяч цветов

В планах у Виктории расширять производство. Новая цель — вырастить около 10 тысяч тюльпанов, а также заняться розами, лилиями и хризантемами.

"Сейчас уже понятно, что помещение нам не подходит, будем искать новое. Ну и сам цикл будем менять. Чтобы получить цветы к 8 марта, посадку нужно делать в середине ноября. Именно так делает мужчина из Краснодара, у которого я закупила луковицы", — рассказала она.

Виктория признается, что из всех цветов сама предпочитает лилии, но тюльпаны выращивает потому, что на них самый большой спрос.

"Больше всего цветов покупают именно к Международному женскому дню, а символ этого праздника и весны — тюльпан. Конкурировать с магазинами Благовещенска я не собираюсь, если кому-то нравятся букеты из Голландии, пусть покупают. Это разные цветы", — резюмировала она.