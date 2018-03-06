Дагестанский ожоговый центр может стать головным в ЮФО и СКФО

МАХАЧКАЛА, 6 мар — РИА Новости. Дагестанский ожоговый центр входит в пятёрку лучших в стране и может взять на себя функции головного центра на территории ЮФО и СКФО, заявила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Во вторник Скворцова прилетела в Махачкалу и посетила несколько объектов здравоохранения, в том числе республиканский перинатальный центр "Мама Патимат", Республиканский ожоговый центр, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны и труда.

"В Дагестане потрясающий ожоговый центр, который работает и для взрослых, и для детей. Он входит в пятерку лучших ожоговых подразделений страны и может на себя брать функции, являясь головным как в ЮФО, так и в СКФО", — сказала Скворцова.

По её словам, у специалистов ожогового центра имеются свои авторские наработки для лечения обширных ожогов тела.

"Этот опыт должен работать на всю страну", — отметила министр.