Рособрнадзор: пик массовых проверок вузов прошел, ситуация стабилизирована

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пик массовых проверок российских вузов прошел, ситуация с ликвидацией образовательных учреждений, выдающих корочки, стабилизирована, сообщил во вторник журналистам замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сокращение числа вузов в России вызвано необходимостью закрывать организации, которые торгуют корочками. "Это вызвано просто необходимостью закрывать вот эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают кроме бумажки", — пояснил он. Путин также отметил, что за последние годы количество вузов в стране сократилось на 30%, а филиалов — на 60%.

"Пик массовых проверок мы прошли. В принципе, ситуацию мы стабилизировали. У нас уже нету внеплановых проверок на основе мониторинга министерства (образования и науки)", — сказал Кравцов.

По данным Рособрнадзора, за 2014-2017 годы проведено почти 2,4 тысячи проверок вузов и их филиалов. По результатам проверок, за этот период запрещен прием студентов в 534 вуза и филиала, приостановлено действие 106 образовательных лицензий, а также прекращено действие лицензий 61 образовательной организации. Кроме того, за 2015-2017 годы Рособрнадзором приостановлено действие свидетельства о государственной аккредитации 510 организациям, лишены госаккредитации полностью или частично 265 вузов и филиалов.

Кроме того, с 2014 года, по словам Кравцова, значительно сократилось число негосударственных вузов: с 371 до 178.