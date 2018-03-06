Валерий Сюткин спел дуэтом вместе с участником конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Солист группы "Браво" Валерий Сюткин предложил участнику конкурса "Ты супер!" Алексею Фролову спеть дуэтом.

Для выступления в первом туре отборочных испытаний юный вокалист выбрал песню группы "Браво" "Я не красавчик". Исполнение впечатлило членов жюри, а ведущий проекта Вадим Такменев даже дал Алексею прозвище — "Стиляга из Воронежа".

Поддержать исполнителя приехал и автор песни Валерий Сюткин. Он дал молодому коллеге совет: "Песня — это то, что ты хотел рассказать. Артист — это не тот, кто лучше всех берет самые высокие ноты, а тот, кто лучше всех рассказывает историю, слушая которую завороженный зритель не обращает внимания на ноты". После этого они исполнили шлягер дуэтом.

Подробности этой встречи НТВ покажет 10 марта в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира.