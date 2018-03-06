В новом перинатальном центре Тамбова родился первенец

ТАМБОВ, 6 мар — РИА Новости. Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре имени преподобной Марфы Тамбовской в Тамбовской областной детской клинической больнице, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, первенцем стал мальчик весом 3 килограмма 600 граммов и ростом 54 сантиметра.

Центр, построенный в рамках федеральной программы развития перинатальных центров, открылся для пациенток в конце января этого года. Стоимость проекта составила 2,6 миллиарда рублей, из которых почти 527 миллионов рублей — средства областного бюджета. Для работы в перинатальном центре прошли обучение 178 специалистов. Всего там будут работать 670 человек.

"Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он является крупнейшим в регионе. В центре сосредоточены новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Наличие современного материально-технического ресурса и высококвалифицированных специалистов позволит оказывать медицинскую помощь мамам и новорожденным детям на самом высоком уровне", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время в отделении патологии беременности под наблюдением врачей находятся 24 беременные женщины.

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