Путин оценил практику службы выпускников колледжа рядом с местом учебы

Владимир Путин проводит совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин проводит совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил практику отправки выпускников колледжей на военную службу недалеко от места учебы, хотя "не везде это возможно.

"По поводу вооруженных сил: не везде это возможно. Хотя практика эта очень хорошая, я знаю", — сказал Путин на совещании по развитию системы среднего профобразования во вторник.

Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, рассказал о реализуемых образовательных проектах, в рамках которых выпускники колледжей остаются служить в воинской части там, где учились.

По его словам, ранее совместно с руководством Свердловской области и министерством обороны удалось подписать соглашение, в рамках которого выбрали подшефную воинскую часть. В этой части служат выпускники, которые после службы возвращаются на работу, не теряя при этом профессиональных навыков, рассказал Комаров.