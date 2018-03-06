Система профессионального образования должна быть гибкой, заявил Путин

Владимир Путин проводит совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин проводит совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Система профессионального образования в РФ должна быть гибкой и предусматривать разные формы и сроки подготовки, заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе совещания по развитию среднего профессионального образования.

"Система профессионального образования должна быть гибкой, предусматривать разные формы и подготовки, и сроки подготовки. Речь идет не только об обучении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состоявшихся специалистов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей жизни", — сказал Путин.

Ранее президент также заявил, что российская система подготовки кадров должна соответствовать лучшим в мире, а также задавать мировые стандарты.

