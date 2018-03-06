Путин поручил в короткие сроки создать центры опережающей профподготовки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в короткие сроки создать в стране центры опережающей профессиональной подготовки.

"В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии", — сказал Путин на совещании по развитию среднего профобразования.

"При модернизации системы профессионального образования нужно обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в регионах, и в целом, конечно, в стране", — добавил он.

