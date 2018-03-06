Дороги в Москве будут свободными в предстоящие праздничные дни

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дороги в российской столице в предстоящие праздничные дни, с 8 по 11 марта, будут свободными, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс.Пробки" во вторник.

"Восьмого марта аномальных пробок обычно не бывает. Скорее всего, мы не зафиксируем более четырех баллов. В оставшиеся три выходных дня загруженность дорог не будет превышать двух баллов большую часть времени", — рассказали в сервисе.

Ранее сообщалось, что ситуация на дорогах в Москве может осложниться в канун 8 марта.