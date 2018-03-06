Младенческая смертность в Дагестане снизилась на 14%, заявила Скворцова

МАХАЧКАЛА, 6 мар — РИА Новости. Младенческая смертность в Дагестане за год снизилась на 14%, заявила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Во вторник Скворцова прилетела в Махачкалу с визитом и посетила несколько объектов здравоохранения, в том числе республиканский перинатальный центр "Мама Патимат".

"Включение в систему этого перинатального центра дало результат. Уже за прошлый год на 14% снизилась младенческая смертность в Дагестане. Два года назад она составляла 12 на тысячу родившихся, еще два года назад — 15. Сейчас эта цифра составляет 8,7. Да, это пока выше среднероссийского показателя, но темпы снижения вызывают глубокое уважение", — сказала министр.

По ее словам, после создания единой системы цифровой медицины дагестанский перинатальный центр примет на себя координирующие функции более 50 родильных отделений в регионе, что позволит минимизировать случаи младенческой смертности.