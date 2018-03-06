В Петербурге добиваются выплаты зарплаты проходчикам тоннеля метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выплату зарплаты рабочим "СМУ-11 Метрострой", которые из-за её задержек остановили проходку тоннеля от станции метро "Театральная" до "Горного института", во вторник 28 миллионов рублей поступили для распространения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.
"Сегодня, 6 марта 2018 года, погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2017 года в размере 21 миллиона рублей. Денежные средства в размере еще 28 миллионов рублей поступили на банковские счета управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу для дальнейшего распределения. Погашение задолженности по заработной плате в полном объеме находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга", — сказала Алексеева. По ее словам, в ходе проверки прокуратуры установлена задолженность по выплатам зарплаты в размере более 70 миллионов рублей. По факту выявленных нарушений в ноябре 2017 года и январе 2018 года прокуратура внесла представления, который рассмотрены, требования признаны подлежащими удовлетворению.
Прокуратура Центрального района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по результатам чего в отношении генерального директора "СМУ-11 Метрострой" возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). В организации создана комиссия по трудовым спорам, работникам выданы удостоверения о взыскании заработной платы. Собеседница в надзорном ведомстве отметила, что в результате принятых мер ЗАО "СМУ — 11 Метрострой" с начала 2018 года погашена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 года в размере около 25 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 719 миллионов рублей. Морозову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
ЗАО "СМУ-11 Метрострой" задействовано в настоящее время на строительстве станции "Дунайская" Фрунзенско-Приморской линии, а также станции "Театральная" и перегонного тоннеля на участке "Театральная" — "Большой проспект" Лахтинско-Правобережной линии.