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Общество

В Петербурге добиваются выплаты зарплаты проходчикам тоннеля метро

16:2006.03.2018
(обновлено: 17:33 06.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМетрополитен в Санкт-Петербурге. архивное фотоМетрополитен в Санкт-Петербурге. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выплату зарплаты рабочим "СМУ-11 Метрострой", которые из-за её задержек остановили проходку тоннеля от станции метро "Театральная" до "Горного института", во вторник 28 миллионов рублей поступили для распространения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Прохожие у здания главного офиса ОАО Метрострой в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главу "СМУ-11 Метрострой" задержали по подозрению в неуплате налогов
Ранее сообщалось, что во вторник часть утренней смены строителей метро приостановила работу. Сотрудник компании сообщал РИА Новости, что во вторник сотрудникам поступила зарплата за ноябрь 2017 года.

"Сегодня, 6 марта 2018 года, погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2017 года в размере 21 миллиона рублей. Денежные средства в размере еще 28 миллионов рублей поступили на банковские счета управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу для дальнейшего распределения. Погашение задолженности по заработной плате в полном объеме находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга", — сказала Алексеева. По ее словам, в ходе проверки прокуратуры установлена задолженность по выплатам зарплаты в размере более 70 миллионов рублей. По факту выявленных нарушений в ноябре 2017 года и январе 2018 года прокуратура внесла представления, который рассмотрены, требования признаны подлежащими удовлетворению.

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
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По постановлениям прокурора Центрального района руководитель и организация привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), наложены штрафы. В защиту прав работников прокурорами мировому судье судебного участка № 202 Санкт-Петербурга направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной заработной платы и иных выплат на сумму 900 тысяч рублей, которые были удовлетворены.

Прокуратура Центрального района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по результатам чего в отношении генерального директора "СМУ-11 Метрострой" возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). В организации создана комиссия по трудовым спорам, работникам выданы удостоверения о взыскании заработной платы. Собеседница в надзорном ведомстве отметила, что в результате принятых мер ЗАО "СМУ — 11 Метрострой" с начала 2018 года погашена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 года в размере около 25 миллионов рублей.

Начальник ГУП Петербургский метрополитен Владимир Гарюгин во время пресс-конференции у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО "Метрострой", официального уведомления об остановке работ на шахте № 574 компания не получала, однако в компании известно, что проходка тоннеля остановлена утром во вторник. Собеседник в ОАО "Метрострой" также сообщал, что ситуация с задержкой выплаты заработной платы работникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" связана с тем, что счета данной подрядной организации арестованы по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании оказалась заблокирована.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 719 миллионов рублей. Морозову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ЗАО "СМУ-11 Метрострой" задействовано в настоящее время на строительстве станции "Дунайская" Фрунзенско-Приморской линии, а также станции "Театральная" и перегонного тоннеля на участке "Театральная" — "Большой проспект" Лахтинско-Правобережной линии.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
polyakov-yuri
Откаты перечислили при получении подряда на строительство и трава не расти. КТО??? ФАМИЛИИ ПОДПИСАВШИХ ДОГОВОР ПОДРЯДА С ЗАВЕДОМО БАНКРОТОМ??? В счет зарплаты этих супер-администраторов все недоимки и задержки.
16:42
06.03.2018
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