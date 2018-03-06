Темрезов: в КЧР возобновлены денежные выплаты многодетным семьям

ЧЕРКЕССК, 6 мар — РИА Новости. Парламентарии Карачаево-Черкессии во вторник на очередном заседании Заксобрания региона приняли решение возобновить ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет, об этом в своем официальном аккаунте в Инстаграм сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

Глава республики уточнил, что поставил задачу обеспечить возобновление выплат перед депутатским корпусом и правительством КЧР в конце прошлого года.

По его словам, вновь принятым законом предусмотрено, что в текущем году данные выплаты будут произведены семьям, в которых третий ребенок родился в 2017 году.

По данным пресс-службы главы и правительства КЧР, ранее действие закона распространялось на детей, рожденных в 2014-2016 годах в семьях, среднедушевой доход которых не превышает прожиточной минимум, установленный в регионе. Выплаты по нему в полной мере уже осуществлены за детей, рожденных в 2014 и 2015 годах. За детей, родившихся в 2016 году, выплаты продолжают поступать. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 9,23 тысяч рублей.

"Кроме того, в Карачаево-Черкесии реализуется инициатива президента о денежных выплатах за первенца, а также выплачивается региональный материнский капитал. Считаю, что эти меры господдержки помогут многодетным семьям ощутить поддержку со стороны республики и нашего государства. Уверен, что мы вместе будем еще более активно совместно работать, чтобы следующее десятилетие, объявленное руководством страны десятилетием детства, стало прорывным в сфере поддержки материнства и детства", — написал глава региона в Инстаграм.

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