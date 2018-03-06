Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

НИЖНИЙ ТАГИЛ (Свердловская область), 6 мар — РИА Новости. Цифровизация, искусственный интеллект, биология и медицина — наиболее востребованные направления для молодых специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это цифровизация экономики, робототехника, это искусственный интеллект, это все, что связано с биологией, медициной и генетикой", — сказал Путин в ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи, отвечая на вопрос, какие направления в России наиболее востребованные.

Шестой Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. Мероприятие объединяет молодежь из 38 регионов России: от Калининграда до Камчатского края. Президент России Владимир Путин во вторник посетил форум.