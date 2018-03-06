МГГЭУ сможет вновь принимать студентов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) выполнил все предписания, выданные Рособрнадзором, и сможет вновь принимать студентов, следует из письма надзорного ведомства к ректору учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил МГГЭУ принимать студентов за неисполнение предписаний в установленные сроки. В вузе в свою очередь сообщили РИА Новости, что учебное заведение намерено восстановить право на прием студентов.

"Предписание Рособрнадзора… и повторно выданное предписание… сняты с контроля", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет — вуз, который обеспечивает право на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. В попечительский совет вуза, в частности, входят глава Минобрнауки Ольга Васильева, депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.