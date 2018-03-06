Путин проведет заседание совета Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду в Самарской области заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где будут подведены итоги деятельности агентства за шесть лет и обсужден проект ранней профориентации "Билет в будущее", сообщает пресс-служба Кремля.

"Седьмого марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Самарскую область. Под председательством президента России состоится очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, в ходе которого будут подведены итоги работы АСИ за шесть лет, а также представлены новые инициативы, которые предстоит реализовать в 2018 году. В частности, речь пойдет о проекте ранней профориентации "Билет в будущее", о запуске которого глава государства объявил в послании Федеральному Собранию", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин посетит самарский булочно-кондитерский комбинат, где ознакомится с работой предприятия. На площадке комбината в преддверии Международного женского дня он встретится с женщинами-предпринимателями из разных регионов России.

Кроме того, глава государства также проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.