В "Ленкоме" заверили, что следят за продажей билетов с маркировкой 18+

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В театре "Ленком" строго следят, чтобы на спектакли, имеющие возрастной ценз 18+, не попадали несовершеннолетние, заявил РИА Новости замдиректора театра Сергей Вольтер.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым кассиры и контролеры могут требовать паспорт у зрителей, желающих попасть на спектакль или фильм, не предназначенный для несовершеннолетних.

"Мы строго за этим следим. У нас каждый спектакль имеет свой возрастной ценз и, как правило, это 18+. У нас в основном спектакли для взрослой аудитории. Но если приходит человек, не достигший 18 лет, то кассир, а главное – контролер, никогда не пропустят несовершеннолетнего, вызовут администратора, который все объяснит молодому зрителю", — сказал Вольтер.

Замдиректора добавил, что те, кто приобретают билеты через интернет, вносят свои паспортные данные, и можно видеть, сколько лет желающему попасть на спектакль.