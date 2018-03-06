Путин назвал разделение профессий на мужские и женские "штампом"

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спокойно относится к вопросу разделению профессий на мужские и женские, назвав это явление "штампом в общественном сознании".

В ходе общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи главу государства спросили о его отношении к тому, что мужчины все чаще выбирают женские профессии, а женщины — мужские.

"А вы (как относитесь)?", — в свою очередь спросил президент участницу форума, которая ответила, что комфортно чувствует себя в своей профессии и нормально относится к своей работе.

"Я тоже", — ответил Путин.

"Это такой штамп в общественном сознании: есть мужские профессии, есть женские — это просто штамп. И за этими штампом, как за любым штампом мало что стоит на самом деле", — пояснил он.

Президент подчеркнул, что в истории России часто женщины брали на себя мужскую роль.

"Но у нас, как это часто могло быть, женщины работали на железной дороге, костыли (гвозди для скрепления рельсов и шпал – ред.) забивали, кувалдой махали — и ничего. А вот во время Великой Отечественной войны как женщины работали по всем мужским профессиям и воевали тоже", — напомнил глава государства.