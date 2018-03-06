Важно уметь работать на стыке знаний, считает Путин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что работники промышленных предприятий, владея знаниями в области программирования и робототехники, искусственного интеллекта, других специальностей, будут иметь больше возможностей.

В ходе общения с молодежью на "Уралвагонзаводе" Путина спросили, актуально ли для молодежи, работающей в промышленности, осваивать новые направления.

"Конечно, человеку всегда приятно, когда он чувствует себя специалистом в чем-то, не просто по повестке скользит, а действительно в чем-то разбирается. К сожалению, сегодня этого уже недостаточно. Сегодня безусловные конкурентные преимущества получают те, кто умеет работать на стыке знаний, на стыке навыков даже. Очень важно, чтобы человек понимал, что он делает, если очень сложные станки, оборудование, и если человек понимает, что такое программирование, робототехника, искусственный интеллект, хотя бы отдает себе в этом отчет, ему легче работать, эффект от такой работы будет всегда выше", — сказал Путин.

Он отметил, что и производство, и сама экономика становятся другими. "Цифровизация возникает, искусственный интеллект, робототехника. Конечно, очень желательно, чтобы человек владел этими знаниями. Это делает возможность создать более гибкий рынок труда. Человек легко, используя эти знания, может при необходимости, развитии производства, создании новых рабочих мест, может легко вписаться в этот процесс развития", — добавил он.

При этом, по словам Путина, специалист должен обладать хорошими знаниями в своей профессии. "Нужно быть специалистом глубоким и знающим с хорошими навыками, но работа в области смежных знаний и специальностей, умение работать в команде — чрезвычайно важные вещи", — заметил президент.