Соревнования профессионалов-рабочих будут развиваться, заявил Путин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. РФ будет и дальше развивать соревнования мастеров рабочих профессий, заявил президент РФ Владимир Путин РФ в ходе общения с рабочими "Уралвагонзавода".

По его словам, РФ в 2012 году присоединилась к движению WorldSkills, где в первые годы показывала невысокий результат, но в 2017 году стала первой в общекомандном зачёте. "Конечно, очень приятно было осознавать, что у нас такой прогресс мощный",- сказал Путин.

Он отметил, что такой результат важен, ведь смотреть на юношей и девушек, которые занимают первые места, очень приятно, это вызывает чувство гордости, уважения. "Это совсем не значит, что мы только должны сосредоточиться на крупных международных мероприятиях подобного рода, нет, мы же проводим теперь региональные соревнования подобного рода, и отраслевые, и даже на предприятиях проводятся",- сказал президент.

"Будем и дальше это обязательно развивать, даже сомнений на этот счёт не может быть никаких",- отметил он.

WorldSkills — это международная организация, целью которой является повышение стандартов профессиональной подготовки и популяризация рабочих профессий через проведение соревнований по всему миру. На сегодняшний день в соревнованиях принимают участие более 80 стран. В 2017 году международный чемпионат WorldSkills International проходил в ОАЭ, национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.