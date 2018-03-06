Колокольцев отметил вклад женщин в работу МВД

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Каждый четвёртый сотрудник МВД РФ — женщина, и без их вклада невозможно представить работу следствия и дознания, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии Международного женского дня.

"Сегодня в системе МВД России каждый четвёртый сотрудник — женщина. И, как правило, это те направления, где только одного профессионализма недостаточно", — сказал Колокольцев на встрече с сотрудницами МВД, посвящённой 8 Марта.

Министр отметил, что в органах внутренних дел всегда нужны женские интуиция, чуткость и терпение. "Без женщин невозможно представить работу следствия или дознания, подразделений по делам несовершеннолетних",- подчеркнул Колокольцев.

По его словам, более 700 женщин замещают руководящие должности в системе МВД РФ, восемь из них возглавляют органы внутренних дел.

Также министр рассказал, что в минувшем году более 30 сотрудниц полиции были удостоены государственных наград.