Путин о том, что роботы заменят человека: надо к этому подготовиться

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что со временем роботы могут заменить ряд рабочих профессий, но надо к этому подготовиться заранее.

"Такая угроза существует. Вот, кто бы чего не говорил, но, в целом, так было всегда на протяжении всей истории человечества при новых каких-то технологических переделах, при новых технологических революциях", — сказал Путин, отвечая на вопрос участника Всероссийского форума рабочей молодежи о том, что роботы со временем могут заменить многие профессии.

Глава государства отметил, что к данной ситуации надо подготовиться заранее.

"Но мы живем сейчас в XXI веке, поэтому мы понимаем, что может происходить. И поэтому, чтобы ничего подобного не происходило негативного, мы должны заранее подумать, как мы будем в этой ситуации действовать", — подчеркнул он.