Московские приставы не выпустили за рубеж более 150 тысяч должников

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Судебные приставы в Москве ограничили выезд за пределы страны в 2017 году более чем 150 тысячам человек и ограничили пользование личным транспортом для 12 тысяч граждан, сообщил во вторник руководитель управления ФССП по Москве Сергей Замородских на коллегии управления службы.

"За отчётный период вынесено 154 тысячи постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации и 12 тысяч постановлений по временному ограничению должников в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством", — сказал Замородских.

Вместе с тем руководитель столичного УФССП рассказал, что 113 должников в прошлом году смогли оплатить задолженности в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово на сумму 11, 5 миллионов рублей в рамках акции "в новый год без долгов".