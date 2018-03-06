Титов не считает идею регулярно менять столицу России неосуществимой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты России Борис Титов не считает "призрачной и неосуществимой" возможность регулярного переноса российской столицы из одного города в другой, сообщил Титов во вторник на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге.

"У нас была идея каждые 12 лет переносить столицу Российской Федерации… Она не такая уж сегодня призрачная, не такая неосуществимая… Столицу переносить не столь дорого, как раньше, зато это дает (возможность) развития другим городам", — сказал он.

Титов не уточнил причину, по которой возможность регулярного переноса российской столицы в итоге не была включена в стратегию роста, которую он продвигает в ходе предвыборной кампании.