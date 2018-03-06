Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 марта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим 8 марта.

"Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите Отечества. Женщин военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага. И, конечно же, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов, кто своим повседневным трудом вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны",- заявил Шойгу, открывая селекторное совещание ведомства.

По словам министра, сейчас в Вооруженных силах служат около 44,5 тысячи женщин, почти четыре тысячи из них — офицеры, 7,5 тысячи — прапорщики и мичманы. На должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тысяч женщин. Кроме того, в учебных заведениях Минобороны проходят подготовку свыше 1 тысячи 300 девушек-курсантов, 93% из них — по программам высшего образования.

"И вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями",- подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году президент России Владимир Путин поощрил 112 женщин, а медали министерства обороны получили 10 тысяч 78 человек.