Дрозденко: администрация и госпредприятия Ленобласти переедут в Гатчину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение о перерегистрации подразделений администрации, госучреждений и госпредприятий региона из Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В двухмесячный срок аппарату губернатора, комитету финансов и управлению делами администрации Ленинградской области поручено подготовить и согласовать с налоговой службой города и области документы, необходимые для перерегистрации", — сказано в сообщении.

Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что "это первые практические шаги заявленной административной реформы. Максимальный объем налоговых платежей должен оставаться и работать в Ленинградской области".

Первоначальным юридическим адресом подразделений областной администрации, подведомственных учреждений и предприятий станет действующая в Гатчине приемная губернатора Ленинградской области, расположенная на улице Киргетова, говорится в сообщении.

Ранее губернатор говорил также о необходимости создания собственной столицы региона. Исходя из расположения, существующего и планируемого развития транспортно-логистической сети, уровня социально-экономического развития, Гатчина определена приоритетным городом для приобретения столичных функций.

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