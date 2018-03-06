Регионы после вмешательства Шойгу выделили детям военных места в детсадах

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Раскритикованные министром обороны России Сергеем Шойгу губернаторы начали решать проблему нехватки детских садов для детей военных: с начала года ходить в садик получили возможность больше 2 тысяч детей.

Минобороны передало около 500 детских садов субъектам по поручению президента Владимира Путина, но после этого столкнулось с тем, что мест в садах для детей военных стало не хватать.

"С начала года в селекторных совещаниях приняли участие 12 глав субъектов РФ. Должен сказать, что это принесло первые ощутимые результаты. Возможность посещать детский сад получили 2 143 ребенка, трудоустроены 1 473 члена семей военнослужащих", — констатировал Шойгу на очередном совещании.

Но полностью проблема пока не решена, нужно работать дальше, добавил министр. Присутствовавшие на этом селекторе губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Иркутской области Сергей Левченко и председатель правительства Амурской области Ольга Лысенко пообещали решить вопрос "в самое ближайшее время".