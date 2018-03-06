В СПЧ призвали выделять больше средств на льготные лекарства для россиян

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нужно проработать механизмы, которые позволят увеличить в РФ финансирование на лекарства для льготных категорий граждан, а также изменить сам норматив, регулирующий количество нуждающихся в них, заявил во вторник зампредседателя президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.

"Нам нужно, коллеги, проработать механизмы увеличения финансирования лекарственного обеспечения, изменения норматива и определить другие способы поддержки эффективной реализации права граждан на лекарственное обеспечение", — отметил Бобров на специальном заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".

Правозащитник пояснил, что недостаточное финансирование заложено в самом нормативе, который прописан в законе и определяет, сколько гражданин имеет право получать на льготные лекарства. В месяц эта сумма составляет 823 рубля. Однако количество поступающих в совет заявлений свидетельствует о том, что этого недостаточно, заключил Бобров.

Ранее в начале заседания глава СПЧ Михаил Федотов подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком и отметил, что, по его мнению, гражданское общество может помочь государству решить проблемы с обеспечением россиян лекарствами.