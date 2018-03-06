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Общество

Социологи узнали мнение россиян о ЕГЭ

Сюжет:
"Общественные мнения" (327)
11:5206.03.2018
(обновлено: 12:50 06.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ в российских школах. Архивное фотоСдача ЕГЭ в российских школах. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мнения о росте объективности проведения ЕГЭ среди россиян разделились, однако о повышении качества оценки знаний высказывались преимущественно те, кто с экзаменом сталкивался лично, — учителя и школьники, при этом практически каждый второй опрошенный готов попробовать впервые сдать ЕГЭ, следует из опроса ВЦИОМ, проведенного к 10-летию обязательного госэкзамена в России.

ЕГЭ в России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эволюция ЕГЭ: от тестов на бумаге к облачным технологиям и блокчейну
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников. За последние годы экзамен претерпел существенные изменения: допуском к ЕГЭ теперь является итоговое выпускное сочинение, а из заданий убрали тестовую часть.

"28% полагают, что это повысило объективность оценки, 27% — не оказало никакого влияния на качество процедуры оценки знаний, 17% видят в этом негативные последствия, 28% затруднились ответить. Мнение о повышении качества оценки знаний высказывали преимущественно учителя (50%) и молодежь, сдававшая ЕГЭ (45%)", — говорится в исследовании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Согласно опросу, спустя 10 лет после введения обязательного ЕГЭ, о нем знает абсолютное большинство россиян (94%). При этом лишь менее половины (44%) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте – сдавали сами или сдавали родственники, остальные (50%) черпали информацию из СМИ. В частности о том, что из ЕГЭ практически по всем предметам исключены задания с выбором одного ответа хорошо известно только 10%, еще 35% слышали в общих чертах, 55% — узнали впервые в ходе опроса. При этом в целом уровень информированности о ЕГЭ за 10 лет вырос на 15 процентных пунктов.

Среди участников, которым не доводилось сдавать ЕГЭ, 25% заявили, что хотели бы испытать этот опыт лично. Для проверки своих сил они в первую очередь выбрали бы русский язык (25%), математику (19%) и историю (11%). При этом россияне не боятся ЕГЭ и не воспринимают его как экзамен, который "невозможно сдать". Свыше половины (55%) уверены, что получили бы на экзамене высокую оценку: 7% — "отлично" и 48% — "хорошо".

Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
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Роль ЕГЭ как экзамена, облегчившего для большинства выпускников поступление в вуз, отмечают 43% респондентов. Порядка четверти опрошенных (27%) считают, что поступать стало сложнее, еще 18% — что ЕГЭ никак не повлиял на доступность поступления. В целом поступление в вузы на основе результатов ЕГЭ воспринимается гражданами неоднозначно: "за" — 40%, "против" – 36%. При этом число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за 10 лет.

Авторы исследования также отметили, что более трети россиян (39%) в последние годы не слышали о мошенничестве при сдаче ЕГЭ, 44% — только как о единичных случаях. Лишь 15% респондентов запомнилась информация о массовых случаях фальсификаций. Большинство молодых людей, сдававших ЕГЭ (60%), считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушения.

Домашнее обучение. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
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"Замена вступительных экзаменов в вузы на единый государственный экзамен прошла достаточно болезненно для нашего общества даже при очевидности многих ее положительных сторон. Сказалось и недоверие россиян к любым реформам (традиционное для россиян после шоковых реформ начала 90-х годов прошлого века), отсюда излишняя политизация, и неидеальное ее внедрение. Нужно отдать должное руководителям и сотрудникам, отвечающим за развитием этой системы – она серьезно изменилась и изменяется, хотя в общественном мнении "мифы" о ЕГЭ еще достаточно распространены", — считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Детский отдых
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу АНО "Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи" с 9 по 11 февраля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
Жертвы ЕГЭ уже на работают. В объявлениях уже можно встретить "офес", "орендаторы", "пошол" и прочее... А уж про АЛЕКСЕЯ Гагарина вообще промолчу.... Верните назад единую программу образования СССР, не позорьте страну уже наконец! И перестаньте издеваться над нашими детьми со своими реформами!
12:27
06.03.2018
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Wolfas .0
Фигня это Егэ.... Люди разучились думать..
Раньше все хотели стать юристами или экономистами. Становились чаще бухгалтерами... Но свое дело знали.
Меньшинство хотели стать программистами спали на книгах и становились ими.

Сейчас все хотят стать начальниками. И IOS разработчиками. Но работать не могут.) Потому что сейчас нет того что было раньше. ЧТо бы поступить в институт нужно здать экзамен. Непосредственно общаясь с преподавателем. Задачи можно и не решить. Но бал будит максимальным. А преподаватель станет наставником. Это все убито.....
ЕГЭ показывает уровень запоминания. ПО сути сдать его не проблема. НО я например тесты не люблю.. Хоть и здаю их хорошо.
Но тест никогда не покажет ход мысли. От сюда куча биздарных спецов. И куча наших профессионалов зарубежом.
12:44
06.03.2018
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