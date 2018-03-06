Исследование показало, что хакеры похищали чаще всего в 2017 году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кибермошенники в прошлом году чаще всего похищали данные банковских карт и медицинские данные, в то же время персональные данные стали терять свою ценность, говорится в исследовании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Самыми похищаемыми данными стали медицинская информация и данные платежных карт. Персональные данные тоже по-прежнему интересуют злоумышленников, однако в даркнете они уже не ценятся так высоко, как раньше", — говорится в исследовании. Аналитики добавили, что на черном рынке стоимость лота с данными банковской карты, на которой находится от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в среднем составляет 45 долларов.

В целом же, только 23% хакерских атак были проведены с целью получения данных, 70% имели целью получение прямой финансовой выгоды, 5% кибератак были совершены хактивистами (хакеры, имеющие политическую повестку — ред.).

Наибольший интерес злоумышленников в прошлом году был направлен на частных лиц. По данным компании, на них пришлась четверть всех атак (26%). Другими "популярными" жертвами мошенников были государственные учреждения (13% атак), а также банки и онлайн-сервисы (по 8%).

Самыми частыми объектами атак по итогам 2017 года стали инфраструктура и веб-ресурсы компаний, доли таких атак составили 47% и 26% соответственно. Аналитики также подчеркивают, что наблюдали увеличение числа атак на банкоматы и POS-терминалы: оно превысило показатели 2016 года в 7 раз и, вероятно, продолжит расти в 2018 году.

"В половине атак на банки в 2017 году было задействовано вредоносное программное обеспечение. Именно при помощи вредоносного программного обеспечения злоумышленники пытались или получить доступ непосредственно к банкоматам и управлять выдачей денег из них, или скомпрометировать внутренние ресурсы банка", — указывается в докладе.