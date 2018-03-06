Исследование показало, что хакеры похищали чаще всего в 2017 году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кибермошенники в прошлом году чаще всего похищали данные банковских карт и медицинские данные, в то же время персональные данные стали терять свою ценность, говорится в исследовании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В целом же, только 23% хакерских атак были проведены с целью получения данных, 70% имели целью получение прямой финансовой выгоды, 5% кибератак были совершены хактивистами (хакеры, имеющие политическую повестку — ред.).
Наибольший интерес злоумышленников в прошлом году был направлен на частных лиц. По данным компании, на них пришлась четверть всех атак (26%). Другими "популярными" жертвами мошенников были государственные учреждения (13% атак), а также банки и онлайн-сервисы (по 8%).
"В половине атак на банки в 2017 году было задействовано вредоносное программное обеспечение. Именно при помощи вредоносного программного обеспечения злоумышленники пытались или получить доступ непосредственно к банкоматам и управлять выдачей денег из них, или скомпрометировать внутренние ресурсы банка", — указывается в докладе.