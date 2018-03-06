В Рособрнадзоре рассказали о привлечении наблюдателей к проведению ЕГЭ-2018

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Около 7 тысяч общественных наблюдателей могут привлечь к контролю за проведением ЕГЭ в 2018 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Около семи тысяч студентов готовы принять участие в организации общественного наблюдения за единым государственным экзаменом в 2018 году, их набор уже прошёл в 282 вузах страны", — говорится в сообщении.

Подготовку к кампании ЕГЭ-2018 корпус общественных наблюдателей уже обсудил с руководством Рособрнадзора на совещании с региональными и федеральными координаторами.

"Институт общественного наблюдения существует с момента введения ЕГЭ в штатный режим в 2009 году и направлен на то, чтобы экзамены проходили честно, объективно и в равных условиях для всех участников. После 2013 года мы этот институт серьезно реформировали. И, как показывает практика, самые мотивированные, самые объективные и энергичные общественные наблюдатели – это студенты. Они важные участники организации единого государственного экзамена, которые следят не только за качественным проведением экзамена, но и за техническими нарушениями", – приводятся в сообщении слова замминистра образования и науки РФ – руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Планируется, что в досрочном периоде ЕГЭ примет участие одна тысяча федеральных общественных наблюдателей, которые выйдут в пункты проведения экзаменов в 84 регионах страны. В основной период будут задействованы около пяти тысяч федеральных общественных наблюдателей.

Как пояснили в ведомстве, для того, чтобы обеспечить необходимым количеством наблюдателей муниципальные районы субъектов России, корпус общественных наблюдателей Российского союза молодёжи с местными вузами и организациями Среднего профессионального образования, организует сдачу досрочной сессии и направляет наблюдателей для мониторинга за ходом проведения ЕГЭ. По данным Российского союза молодёжи, в некоторых регионах уже прошли обучающие семинары, а в целом обучение наблюдателей по всей стране закончится к 15 апреля 2018 года.