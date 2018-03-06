Десять пострадавших при пожаре в общежитии под Пермью выписали из больниц

ПЕРМЬ, 6 мар — РИА Новости. Один человек остается в больнице после пожара в общежитии города Чусовой, остальные пострадавшие выписаны из лечебных учреждений, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

На прошлой неделе на четвертом этаже жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. Госпитализированы были одиннадцать человек, семеро были доставлены в больницу Чусового, четверо — направлены в Пермь.

"Из Чусовской больницы выписаны все пострадавшие. Двое детей выписаны из Краевой детской клинической больницы. Из двоих взрослых, направленных в ожоговый центр городской больницы № 21, один находится в удовлетворительном состоянии, второй — выписан", — говорится в сообщении.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура. Предполагаемая виновница пожара в общежитии заключена в СИЗО сроком на два месяца. По предварительным данным, в квартире задержанной была оставлена включенной в сеть электроплитка, что и стало причиной возгорания.

По данным министерства социального развития Пермского края, большинство граждан вернулись в свои квартиры, некоторые переехали к родственникам. На сегодняшний день в пункте временного размещения пострадавших остается 23 человека.

Из резервного фонда Чусовского муниципального района для помощи пострадавшим выделено 600 тысяч рублей. Сотрудники территориального управления министерства социального развития, в ежедневном режиме проводят обследование квартир. Составлено 46 актов комиссионного обследования жилых помещений. Поступило шесть заявлений на предоставление компенсационных выплат в связи с утратой (частичной, полной) имущества.