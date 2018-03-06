Левитин назвал главные проблемы Дальневосточного федерального округа

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Главным проблемами Дальневосточного федерального округа являются пункты пропуска, которые не всегда справляются с потоком перевозок, недостаточное развитие региональных перевозок, а также сложности с перелетами жителей ДФО в европейскую часть страны, отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"У нас по итогам заседания президиума Госсовета были поручения. К сожалению, они не все выполняются своевременно. Могу назвать основные проблемные вопросы – это пункты пропуска в ДФО. Здесь проблема, потому что идет много перевозок, а пункты пропуска не обустроены. Минтранспорта были даны поручения по приведению их в соответствие со всеми требованиями, которые есть. Минфин не поддержал, проблема – не выполнено поручение, мы будем об этом докладывать", — сказал Левитин журналистам в рамках коллегии Минвостокразвития во Владивостоке.

По его словам, вторая проблема — недостаточное количество средств, чтобы обеспечить перелеты жителей ДФО в европейскую часть.

"Тоже будем оперативно реагировать. Есть предложения Росавиации, каким образом можно унифицировать эти вопросы, но это не дает возможности всем людям купить своевременно билеты. Тоже будем докладывать об этом президенту", — сказал Левитин.

Третьей проблемой он назвал региональные перевозки в ДФО.

"Из федерального бюджета деньги предъявляются для малых аэродромов. Но поступило предложение на опыте Приморского края — здесь выстроена хорошая схема региональных перевозок – посмотреть, как этот опыт можно распространить на другие субъекты РФ", — добавил Левитин.