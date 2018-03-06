Левитин назвал главные проблемы Дальневосточного федерального округа

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Главным проблемами Дальневосточного федерального округа являются пункты пропуска, которые не всегда справляются с потоком перевозок, недостаточное развитие региональных перевозок, а также сложности с перелетами жителей ДФО в европейскую часть страны, отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"У нас по итогам заседания президиума Госсовета были поручения. К сожалению, они не все выполняются своевременно. Могу назвать основные проблемные вопросы – это пункты пропуска в ДФО. Здесь проблема, потому что идет много перевозок, а пункты пропуска не обустроены. Минтранспорта были даны поручения по приведению их в соответствие со всеми требованиями, которые есть. Минфин не поддержал, проблема – не выполнено поручение, мы будем об этом докладывать", — сказал Левитин журналистам в рамках коллегии Минвостокразвития во Владивостоке.
По его словам, вторая проблема — недостаточное количество средств, чтобы обеспечить перелеты жителей ДФО в европейскую часть.
Третьей проблемой он назвал региональные перевозки в ДФО.
"Из федерального бюджета деньги предъявляются для малых аэродромов. Но поступило предложение на опыте Приморского края — здесь выстроена хорошая схема региональных перевозок – посмотреть, как этот опыт можно распространить на другие субъекты РФ", — добавил Левитин.