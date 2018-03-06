Тулеев рассказал о первой встрече с отшельницей Агафьей Лыковой

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Глава Кузбасса Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, что боялся первой встречи с отшельницей Агафьей Лыковой, но дружба с ней зародилась с первого взгляда.

"Это было случайно — в 1997 году облетал область и вообще даже не понимал, что это такое. Вечно дикая тайга, бурелом, валежник непролазный. С одной стороны просто отвесная скала стоит, речка бежит, вот хижина – и живет женщина. Такая хрупкая она. И удивляет в ней, что она настолько глубоко верующая, такая реальная вера в ней, что как-то стыдно становится. Она в природе живет, у нее даже голос необычный", — рассказал Тулеев.

Он добавил, что в первый раз боялся встречи с ней.

"Ну, ты подходишь, она или привет тебе, или иди дальше. И вот мы спустились на вертолете, я мнусь стою — серьезно говорю! Потом короткое время проходит, она подходит и дает мне горсть кедровых орехов. Значит, все, ты по душе", — рассказал он.

"Бывает же так, встретились – и запала она мне в душу. С первого взгляда отношения зародились", — добавил Тулеев.

Он рассказал, что часто переписывается с Агафьей Лыковой, она присылает ему подарки.

"Письма она мне пишет, много носков связала из козьего пуха, рубаху вышитую подарила. Кстати, надел ее один раз — удобная! И она ж сама это своими руками. Видимо, если ты хорошо относишься к изделию, которое будешь дарить, то человеку это передается. Комфортно очень село, как будто так и надо. В общем, хорошие такие чувства, нормальные, добрые, и я действительно ею восхищаюсь", — рассказал он.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.

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