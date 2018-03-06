Тулеев объяснил систему соцподдержки в Кузбассе заботой о людях

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что его часто обвиняют в популизме из-за системы льгот в регионе, и объяснил, что делает это для заботы о людях и снятия социальной напряженности.

"Сейчас шумят, что я популист, но никто не хочет глубоко разбираться. Я эти льготы делал, чтобы поддержать. Бесплатный проезд, лечение, региональные пенсии, чествуем, награды вручаем — это просто внимание к людям", — рассказал Тулеев в интервью РИА Новости.

Власти Кузбасса вручают премии при рождении детей, выдают студентам субсидии, именные стипендии и бесплатные путевки на отдых. В регионе созданы кадетские корпуса, гимназии для одаренных детей из малообеспеченных семей, сельских территорий.

"Конечно, фишка наша — льготные ипотечные кредиты под 0, 3, 5 процентов годовых на 20 лет, без первоначального взноса. Такие ссуды на жилье получили более 24 тысяч семей с 2001 года. Это какой талант надо иметь, чтобы не рассчитаться", — рассказал Тулеев.

"Это все здорово снимает социальную напряженность. Человек чувствует заботу, что он нужен", — добавил он.

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