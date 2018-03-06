В Москве устранили более пяти тысяч дорожных ям с начала года

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Более 5,5 тысячи дорожных ям обнаружили и устранили в Москве с начала года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Свыше 5,5 тысячи дорожных ям обнаружили и устранили в столице с начала года. Локальные повреждения на трассах искали специалисты ГБУ "Автомобильные дороги". Ремонт проводился также по просьбе коммунальных служб, Объединения административно-технических инспекций, ГИБДД и самих москвичей, которые оставляли заявки с указанием проблемных участков через портал "Наш город", — говорится в сообщении.

По данным ГБУ "Автомобильные дороги", за январь и февраль дорожные службы восстановили около 20 тысяч квадратных метров поврежденного полотна, на заделку которого ушло более 2,3 тысячи тонн материала. Для ремонта использовалась горячая литая асфальтобетонная смесь из щебня, песка, минерального порошка и битума.

"Зимой температура в Москве обычно колеблется от +5 до —25 градусов. Дорожное покрытие от таких перепадов неизбежно страдает. Для обеспечения безопасности автомобилистов на дорогах столицы ремонт ям не прекращается круглый год", — добавили в учреждении.

Согласно сообщению, пожаловаться на ямы на дороге можно на портале "Наш город". К сообщению необходимо приложить фотографию, а также подробное описание проблемы. Ответ на обращение должен поступить в течение восьми рабочих дней. После этого у пользователя есть более двух недель для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о решении проблемы.