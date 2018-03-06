Правительство выделило средства на развитие сельской медицины

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство России выделило около 3,5 миллиарда рублей на развитие медицины в сельской местности, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

"Минздраву из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 1,23 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек и в размере 2,2 миллиарда рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек", — говорится на сайте.

Ранее на медиа-форуме ОНФ "Правда и справедливость" президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство приняло решение о дополнительном финансировании в 2018 году проектов по строительству поликлиник в селах, около 1,3 миллиарда рублей будет выделено на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе, а также 2,5 миллиарда рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания, на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования.