Правительство выделило средства на развитие сельской медицины

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство России выделило около 3,5 миллиарда рублей на развитие медицины в сельской местности, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Ранее на медиа-форуме ОНФ "Правда и справедливость" президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство приняло решение о дополнительном финансировании в 2018 году проектов по строительству поликлиник в селах, около 1,3 миллиарда рублей будет выделено на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе, а также 2,5 миллиарда рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания, на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования.