МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство РФ выделит из резервного фонда 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинскими изделиями, соответствующие постановление и распоряжение опубликованы на сайте кабмина.

"Постановление от 1 марта 2018 года №210, распоряжение от 3 марта 2018 года №368-р. Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями", — говорится на сайте.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться на основании соглашений между Минздравом и руководством субъектов РФ, подготовленных и заключенных с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Показателем результативности использования субсидии является снижение младенческой и детской смертности.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 марта 2018 года.

Ранее о дополнительном выделении порядка 10 миллиардов рублей в 2018 году на переоснащение детских поликлиник и отделений в больницах рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".