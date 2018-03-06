Медведев утвердил план мероприятий по празднованию столетия ВГИК

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по празднованию 100-летия ВГИК, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова", — говорится в документе.

В 2019 году исполняется 100 лет со дня основания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова" (ВГИК), которое сейчас является многопрофильным учебным заведением, готовящим специалистов всех основных творческих профессий кино и телевидения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, добавляют на сайте.

Среди запланированных мероприятий — конгресс международной ассоциации ведущих школ кино и телевидения, специализирующейся в области кино и телевидения, торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, создание цикла юбилейных телефильмов о ВГИК, техническое переоснащение учебной киностудии, творческих мастерских и филиалов вуза, капитальный ремонт фасада здания ВГИК.

Всего на запланированные мероприятия, согласно документу, предполагается потратить 990 миллионов рублей федеральных бюджетных средств, а также внебюджетных.

В оргкомитет по подготовке и проведению празднования вошли гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, ректор ВГИК Владимир Малышев и другие представители вуза, главный редактор канала "Россия-К" Сергей Шумаков, первый замминистра культуры Владимир Аристархов.