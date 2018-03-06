В Мурманской области пара сыграла свадьбу на горных лыжах

МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Молодожены Мария Виноградова и Иван Фадеев из Мурманской области отметили свадьбу на горнолыжном склоне в Хибинах, проехав в свадебных нарядах на лыжах и закрепив символический замок на опоре подъемника.

История любви Марии и Ивана началась на склоне комплекса Кукисвумчорр в Хибинах Мурманской области больше четырех лет назад. Мария работала инструктором по горным лыжам и решила помочь молодому человеку – сотруднику противолавинной службы — приобрести более уверенный навык катания.

"Он уже неплохо стоял на лыжах, но я подумала, почему бы не помочь. Я сама спортсменка, с детства занимаюсь горными лыжами, была в сборной России. Сейчас выступаю в ветеранских соревнованиях, постоянно катаюсь на горе Кукисвумчорр", — рассказала Мария РИА Новости.

По ее словам, они с женихом, не сговариваясь, решили, что свадьбу сыграют на горнолыжном склоне. Руководство комплекса откликнулось на просьбу молодоженов, которые в свадебных нарядах пронеслись с вершины к подножью горы несколько раз. Белоснежное платье невесты дополняли букет оранжевых цветов и декор в прическе: так Мария напомнила жениху о ярко-оранжевом горнолыжном костюме, в котором каталась во время совместных тренировок.

"Мы сами придумали не вешать замки на мостах, как делают многие, а повесить свой замочек на опору подъемника", — пояснила Мария, которая легко скатилась с крутого склона в традиционном подвенечном платье. Для опытной горнолыжницы не составило труда преодолеть весь маршрут в необычной для горнолыжников экипировке, но посетителям крупнейшего горнолыжного комплекса оригинальный обряд запомнился: Ивана и Марию поздравили работники склона в соцсетях, разместив их оригинальные фотографии на странице комплекса.