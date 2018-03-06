В Мурманской области пара сыграла свадьбу на горных лыжах

МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Молодожены Мария Виноградова и Иван Фадеев из Мурманской области отметили свадьбу на горнолыжном склоне в Хибинах, проехав в свадебных нарядах на лыжах и закрепив символический замок на опоре подъемника.
"Он уже неплохо стоял на лыжах, но я подумала, почему бы не помочь. Я сама спортсменка, с детства занимаюсь горными лыжами, была в сборной России. Сейчас выступаю в ветеранских соревнованиях, постоянно катаюсь на горе Кукисвумчорр", — рассказала Мария РИА Новости.
"Мы сами придумали не вешать замки на мостах, как делают многие, а повесить свой замочек на опору подъемника", — пояснила Мария, которая легко скатилась с крутого склона в традиционном подвенечном платье. Для опытной горнолыжницы не составило труда преодолеть весь маршрут в необычной для горнолыжников экипировке, но посетителям крупнейшего горнолыжного комплекса оригинальный обряд запомнился: Ивана и Марию поздравили работники склона в соцсетях, разместив их оригинальные фотографии на странице комплекса.