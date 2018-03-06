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Общество

"Оглядывайся, когда выходишь из дома!" Как коллекторы терроризируют россиян

08:0006.03.2018
(обновлено: 08:56 06.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСИЗО. Архивное фотоСИЗО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Долги россиян растут. По данным Центробанка, граждане задолжали кредитным организациям в общей сложности около 12 триллионов рублей. Закон, регулирующий деятельность коллекторских агентств, принят год назад, но те по-прежнему преследуют людей: звонят по ночам, угрожают, запугивают родственников. РИА Новости узнало, как из заемщиков выбивают деньги и что можно сделать для своей защиты.

"Выходи на трассу"

Жительница Ачинска Анна Сергеева — мать двоих детей. Сын и дочь часто болели — то простужались, то подхватывали ротавирусные инфекции. Чтобы купить лекарства, женщина однажды обратилась в микрофинансовую организацию (МФО). "Банки не давали кредит из-за несовершеннолетних детей. Да мне и не надо было много денег, я хотела дотянуть до зарплаты. Знакомые посоветовали МФО. Сначала я взяла три тысячи рублей, через две недели отдала четыре. Потом я еще несколько раз прибегала к микрозаймам, а недавно на работе задержали зарплату, и отдать деньги вовремя я не смогла. Долг стал расти как снежный ком", — вспоминает женщина.

По словам Сергеевой, на ее телефон посыпались СМС-сообщения с требованием вернуть деньги. "Названивали круглосуточно, но чаще ночью, — рассказывает она. — Один, помню, кричал: "Оглядывайся, мразь, когда из дома выходишь!", "Выходи на трассу, шлюха". Поступали звонки родственникам, например, сестре и матери, хотя их номера я в заявлении не указывала. Потом взломали мою страницу в соцсети и разослали друзьям похабные предложения от моего имени".

Сотрудники правоохранительных органов, жалуется Анна, на обращения не реагировали: "Участковый сообщил, что сделать ничего не может, поскольку никто не совершал прямого покушения, а говорить мне могут что угодно, у нас свобода слова. Я была в шоке". В итоге загнанная в угол женщина погасила долг, заняв деньги у друзей.

Бандиты в цене

Эксперты признают: проблема взаимоотношений должников и коллекторов очень остра. Два года назад в Ульяновской области взыскатель бросил бутылку с зажигательной смесью в частный дом. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

После этого инцидента и приняли закон, регулирующий деятельность коллекторов. Теперь им разрешается звонить должнику не чаще двух раз в неделю, кроме того, взыскивать задолженности с физических лиц могут только коллекторские агентства, включенные в государственный реестр. Они также не имеют права скрывать от должника номер своего телефона и адрес электронной почты. Нарушения караются штрафом до 200 тысяч рублей.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКоллектор Дмитрий Ермилов, обвиняемый в поджоге дома должника, в результате которого пострадал ребенок, во время заседания Ленинского районного суда города Ульяновска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Коллектор Дмитрий Ермилов, обвиняемый в поджоге дома должника, в результате которого пострадал ребенок, во время заседания Ленинского районного суда города Ульяновска

Впрочем, коллекторы не скрывают, что далеко не всегда следуют букве закона. Да, многие агентства в последнее время переключились исключительно на судебные разбирательства с должниками, но высок спрос и на нелегальные методы воздействия. "Суд — дело долгое и сложное. Слушания растягиваются на месяцы, приставы перегружены. Вот некоторые кредитные организации и обращаются к бандитам", — говорит генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

"Завтра на коленях будешь плакать"

Спрос на услуги коллекторов растет. В 2017 году впервые за несколько лет объемы кредитования в России превысили рост сбережений. Число россиян, которым грозит банкротство, за год увеличилось на 24 тысячи и достигло 435 тысяч человек. Среди регионов — лидеров по числу потенциальных банкротов — Москва, Московская и Тюменская области.

В столице чаще выдают кредитные карты с лимитом 100 тысяч рублей, в провинции же наблюдается бум микрокредитов размером 5-10 тысяч рублей. Все чаще за деньгами обращаются уже обремененные долгами граждане. В банках доля таких клиентов в 2017 году составила 13,5%, в микрофинансовых организациях — 33,4%.

Оформление кредита в отделении банка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Региональные сайты пестрят историями о взаимоотношениях коллекторов с должниками. В городе Бердске Новосибирской области медбрату одной из больниц Кириллу угрожают расправой за долг в микрофинансовой организации. Разговор он записал на диктофон. "Пришел из магазина, да? Деньги тратишь наши? Последние 100 рублей были, и ты потратил их? Ты когда мои деньги вернешь? Может, мне завтра органы опеки к тебе отправить, нищеброд? Я заплачу соседям, чтобы они сказали, что ты насилуешь ребенка. Если сегодня денег не будет, завтра ты на коленях возле меня будешь плакать, чтобы тебе дитя вернули", — грозил вышибала по телефону.

Инвалид третьей группы из Рязани Анна Фролова говорит, что взяла в МФО три тысячи рублей. Деньги ей понадобились на срочную операцию на голосовых связках, вернуть их вовремя девушка не смогла. "Мои фотографии на могильном памятнике присылали маме. Обещали сжечь дом, отнять документы и отправить отрабатывать на трассу. Мои фото на порносайты кидали. Я из-за них микроинсульт перенесла", — рассказывает Анна.

После трех месяцев просрочки она заплатила 10 тысяч рублей, но звонки от коллекторов не прекратились. "Теперь требуют еще 10 тысяч рублей сверху. Говорят, что я им какой-то контракт сорвала. Я подала иск в суд, жду заседания", — описывает она ситуацию.

Мужчина с пустыми карманами
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Жительница Краснодара Екатерина говорит, что никогда раньше не брала в долг, но осенью очень захотела новый айфон. "В интернете некая организация продавала смартфоны в кредит по заниженному проценту. Все было как в тумане… Я позвонила по указанному телефону. Мне быстро привезли телефон, я подписала все бумаги, аппарат мне сразу пришлось отдать якобы "для регистрации в базе". Телефон я больше не видела, но кредит остался на мне, а процент оказался вовсе не заниженным. Платить такие деньги я не могла и не хотела, тогда мне стали названивать коллекторы. Мужчины с кавказским акцентом кричали, угрожали. Потом я узнала, что их задержали за мошенничество", — вспоминает она.

Корвалол и закон

По словам экспертов, в большинстве случаев речь идет исключительно об угрозах. Коллекторы хорошо понимают разницу между запугиванием и реальным уголовным преступлением. Руководитель проекта "Стоп!Коллектор" Вячеслав Курилин предупреждает: в последнее время взыскатели часто представляются сотрудниками правоохранительных органов. "Звонят, сообщают, что на должника якобы заведено уголовное дело. Одни люди над этим посмеются, а других эти слова шокируют. Пенсионеры, например, у нас очень доверчивые. Пьют корвалол и сразу бегут за новым займом либо умоляют родственников дать им денег".

Около 80 процентов жалоб поступает на действия коллекторов именно по микрозаймам, уточняет Курилин. Дело в том, что в МФО за деньгами часто обращаются люди с низким уровнем финансовой и правовой грамотности. Этим пользуются коллекторы и ведут себя по-хамски. Например, при оформлении ипотеки граждане подробно изучают договор, законодательство. На них угрозы по телефону не оказывают никакого действия.

Задолженность. Архивное фото
© Fotolia / ptnphotof
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Челябинский юрист Сергей Пенковских напоминает, что именно знание законодательства способствует цивилизованному взаимодействию кредиторов и должников: "Двести тридцатый ФЗ подробно прописывает, что позволено коллекторам. А сто пятьдесят первый указывает, что проценты могут начисляться только до двукратного увеличения займа. Есть еще постановление Верховного Суда, предписывающее начислять проценты только на срок действия договора. Но законы работают для тех, кто знает, как ими пользоваться".

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vip.victor60
Все правильно потому что коллекторы, это бывшие заключенные, или бандиты в вперемешку с бывшими оборотнями, а такой контингент словами не разговаривает а только силой
08:36
06.03.2018
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