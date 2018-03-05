Кабмин поручил Минобрнауки модернизировать колледжи

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правительство РФ поручило Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС провести модернизацию колледжей и техникумов для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в России, соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой), Агентству стратегических инициатив (АСИ) (С.В. Чупшевой), РАНХиГС (В.А. Мау) обеспечить внедрение программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров", — говорится в поручении.

Согласно документу, исполнено поручение должно быть до 14 августа 2018 года.