Правозащитники начали сбор подписей об изменении меры пресечения Галумову

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Правозащитники и журналисты Москвы начали сбор подписей под ходатайством о смене меры пресечения для арестованного экс-гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Арест известного издателя, писателя, политолога, обвинённого в мошенничестве, — одно из самых странных решений суда за последнее время. До этого похожую бурю эмоций вызвало заключение под стражу врача Мисюриной (но ее арестовали уже после вынесения приговора). За Мисюрину вступилось все врачебное сообщество, за Галумова — почти никто. А между тем его здоровье очень слабое. Поэтому мы собираем подписи, чтобы ему сменили меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы", — рассказала правозащитница.

Она отметила, что среди подписавшихся под ходатайством не только правозащитники, но и известные журналисты. Например, по ее словам, свою подпись под ходатайством поставил председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Теперь слово за апелляционной инстанцией", — добавила Меркачева.

По данным из открытых источников, Галумов — бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).

В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".