Скворцова: на создание фельдшерских пунктов в поселках достаточно года

УЛЬЯНОВСК, 5 мар – РИА Новости. На создание порядка 570 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек достаточно одного года, сообщила в понедельник министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

"Сейчас нам не хватает около 570 объектов на всю страну при наличии уже 43 тысяч, и для того, чтобы их выставить, в принципе, достаточно одного года, если брать с запасом, двух лет максимум", — сказала журналистам Скворцова во время рабочего визита в Ульяновскую область.

Она добавила, что в течение 2000-2010 годов в России было закрыто около 1,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, но в последние годы ситуация кардинально поменялась.

"Последние три года мы ежегодно строим большое количество ФАПов и сельских врачебных амбулаторий… В 2016 году мы построили более 500 объектов сельской медицины, в прошлом году около 400… Мы начинали 2017 год с нехватки более тысячи … объектов сельского здравоохранения. Благодаря тому, что мы с начала 2016 года запустили единую для всей страны геоинформационную систему, мы твердо знаем населенные пункты, где должны быть ФАПы, где должны быть врачебные амбулатории", — объяснила министр.