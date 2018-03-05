Помочь или не мешать: четыре способа ускорить уборку снега в Москве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москву, несмотря на календарную весну, продолжает засыпать снегом. Новый снегопад принес 40% месячной нормы осадков. За сутки со столичных улиц вывезли более 1 миллиона кубометров снега. На случай рекордных осадков у коммунальных служб разработан план: в первую очередь расчищают дороги для общественного транспорта, затем — дворы и тротуары, а потом — парковки и крыши, после чего тротуары и парковки очищают снова, сообщил в воскресенье, 4 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

РИА Новости рассказывает москвичам, прежде всего автомобилистам, как ускорить уборку улиц и дворов. Самому брать в руки лопату необязательно.

Переместите машину, если она припаркована неудобно

Если вы автомобилист и решили не выезжать в город на своей машине, к чему каждый раз призывают городские власти, проверьте, не помешает ли ваш автомобиль механизированной уборке снега или сбросу наледи. Если мешает, найдите лишние 10-15 минут, чтобы перепарковаться. Помните: выгребать снег лопатами между плотно стоящими машинами гораздо дольше, чем использовать даже самую легкую снегоуборочную технику. Но ей нужно пространство для маневра.

"Именно комбинирование механизированного и ручного труда зачастую серьезно затягивало процесс", — отметил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ и капитальному ремонту Александр Козлов, комментируя РИА Новости ситуацию с уборкой снега в феврале.

Не пренебрегайте информацией

Обращайте внимание на объявления в вашем подъезде. Там может быть оповещение о том, когда будет проводиться сброс снега с крыш, или, к примеру, просьба всем жильцам перепарковаться на другую сторону двора, чтобы быстрее и эффективнее убрать снег. Помогите связаться с хозяевами машин-"подснежников", если вы их знаете; оставьте свой номер телефона под стеклом и напишите, что готовы убрать машину, если это потребуется.

Подобным образом уборку снега ускорили в районе Отрадное.

"Жителей проинформировали об уборке снега, но перепарковались единицы, остальных вызванивали и просили временно переместить автомобиль в другое место, — пишут в соцсетях местные жители. — Небыстрое перемещение автотранспортных средств с мест уборки влияет на площадь очищенной территории. Оставляйте номера телефонов на торпеде. Так быстрее достучаться до вас!"

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. /

Не паркуйтесь вдоль основных трасс

Парковка вдоль главных магистралей и улиц значительно осложняет уборку снега. Об этом твердят при каждом снегопаде. Если вы все же перемещаетесь по городу на машине, паркуйтесь на второстепенных улицах, в переулках, крытых парковках. Да, это сложно, но вы сами решили сесть за руль в такую погоду. Помните: чем быстрее очистят основные магистрали, тем быстрее техника придет на вашу улицу.

Уступайте дорогу технике

Не вклинивайтесь между снегоуборочными машинами, двигающимися в колонне. "Сплошное прометание" — это эффективная, но сложная технологическая операция, требующая синхронных действий большого числа техники и поддержки экипажей ГИБДД. Если перед вами колонна, держитесь за ней, не обгоняйте машины, не мешайте их работе. Да и за ДТП со снегоуборочной машиной никто из участников дорожного движения вам спасибо точно не скажет.

Куда жаловаться?

Если у вас возникли замечания по уборке территорий, можно обратиться:

— в управляющую организацию. Контакты есть на портале "Дома Москвы";

— на портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;

— в Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7(499)264-96-81 (с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты Объединения можно найти на странице ведомства на сайте mos.ru.