Помочь или не мешать: четыре способа ускорить уборку снега в Москве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москву, несмотря на календарную весну, продолжает засыпать снегом. Новый снегопад принес 40% месячной нормы осадков. За сутки со столичных улиц вывезли более 1 миллиона кубометров снега. На случай рекордных осадков у коммунальных служб разработан план: в первую очередь расчищают дороги для общественного транспорта, затем — дворы и тротуары, а потом — парковки и крыши, после чего тротуары и парковки очищают снова, сообщил в воскресенье, 4 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости рассказывает москвичам, прежде всего автомобилистам, как ускорить уборку улиц и дворов. Самому брать в руки лопату необязательно.
Переместите машину, если она припаркована неудобно
"Именно комбинирование механизированного и ручного труда зачастую серьезно затягивало процесс", — отметил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ и капитальному ремонту Александр Козлов, комментируя РИА Новости ситуацию с уборкой снега в феврале.
Не пренебрегайте информацией
Обращайте внимание на объявления в вашем подъезде. Там может быть оповещение о том, когда будет проводиться сброс снега с крыш, или, к примеру, просьба всем жильцам перепарковаться на другую сторону двора, чтобы быстрее и эффективнее убрать снег. Помогите связаться с хозяевами машин-"подснежников", если вы их знаете; оставьте свой номер телефона под стеклом и напишите, что готовы убрать машину, если это потребуется.
Подобным образом уборку снега ускорили в районе Отрадное.
"Жителей проинформировали об уборке снега, но перепарковались единицы, остальных вызванивали и просили временно переместить автомобиль в другое место, — пишут в соцсетях местные жители. — Небыстрое перемещение автотранспортных средств с мест уборки влияет на площадь очищенной территории. Оставляйте номера телефонов на торпеде. Так быстрее достучаться до вас!"
Не паркуйтесь вдоль основных трасс
Парковка вдоль главных магистралей и улиц значительно осложняет уборку снега. Об этом твердят при каждом снегопаде. Если вы все же перемещаетесь по городу на машине, паркуйтесь на второстепенных улицах, в переулках, крытых парковках. Да, это сложно, но вы сами решили сесть за руль в такую погоду. Помните: чем быстрее очистят основные магистрали, тем быстрее техника придет на вашу улицу.
Уступайте дорогу технике
Не вклинивайтесь между снегоуборочными машинами, двигающимися в колонне. "Сплошное прометание" — это эффективная, но сложная технологическая операция, требующая синхронных действий большого числа техники и поддержки экипажей ГИБДД. Если перед вами колонна, держитесь за ней, не обгоняйте машины, не мешайте их работе. Да и за ДТП со снегоуборочной машиной никто из участников дорожного движения вам спасибо точно не скажет.
Куда жаловаться?
Если у вас возникли замечания по уборке территорий, можно обратиться:
— в управляющую организацию. Контакты есть на портале "Дома Москвы";
— на портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;
— в Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7(499)264-96-81 (с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты Объединения можно найти на странице ведомства на сайте mos.ru.