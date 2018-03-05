Дума рассмотрит проект закона о регулировании продажи алкоголя в пластике

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парламент Республики Алтай внёс в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в полимерной потребительской таре объемом более 750 миллилитров с 23.00 до 08.00 местного времени, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

"Предлагается полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 750 миллилитров с 23.00 до 08.00 местного времени", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы, данный запрет будет способствовать культуре потребления пива порционно в общественном месте с потреблением определенного вида горячего питания и сопутствующих услуг без выноса пивной продукции в ночное время в неограниченном количестве.

Кроме того, проектом предлагается регламентировать вопросы лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, разделив вид лицензируемой деятельности на два самостоятельных — на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

При этом производство и оборот пива и пивных напитков предлагается исключить из перечня видов деятельности, которые не подлежат лицензированию. Отмечается, что это позволит осуществлять государственный контроль в отношении данного вида деятельности и повысит доходы бюджетной системы РФ от поступлений государственной пошлины за выдачу соответствующих лицензий.