Орешкин рассказал, как повысить качество жизни российских пенсионеров

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Рост пенсий в России, а также повышение качества здравоохранения и соцобслуживания людей старшего поколения без повышения налогов или пенсионного возраста будет сложно осуществить, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.

По мнению Орешкина, через увеличение продолжительности здоровой активной жизни люди, которые хотят продолжать работу, должны иметь возможность это сделать, но это не имеет отношения к пенсионному возрасту.

"К чему имеет отношение пенсионный возраст – это то, как государство может помочь людям старшего поколения, какой уровень пенсий, качества услуг здравоохранения и соцобслуживания. И тут вопрос, который стоит перед обществом – более низкий пенсионный возраст и все эти вещи в более низком объеме, или более высокий возраст и более высокий уровень пенсий, уровень здравоохранения и более качественные социальные условия", — сказал он в интервью программе "Познер" Первого канала.

Орешкин пояснил, что качество и уровень оказания данных услуг и пенсионный возраст во многом связаны. "Они обеспечиваются количеством работающего населения, и в последние годы происходит ситуация, когда количество людей, которые на пенсии относительно тех, кто работает, увеличивается. И выходов немного. Если не повышать налоги или не повышать пенсионный возраст, то очень серьезно улучшить качество здравоохранения, соцуслуг и уровень пенсии будет сложно", — добавил он.